Cpr quante polemiche Vivarelli Colonna dice sì | Un’ipotesi che ci piace
Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme ai sindaci di Arezzo, Alessandro Ghinelli e Siena, Nicoletta Fabio, dice sì al Cpr, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i cittadini stranieri che si trovano in una condizione di irregolarità e che sono in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione. "Il governo ha ascoltato e raccolto l’appello dei sindaci per la tutela della sicurezza dei cittadini nelle città – ha detto Vivarelli Colonna –. La decisione di realizzare un Cpr dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti per stupri e spaccio è un’ipotesi che ci soddisfa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: quante - polemiche
Tari, quante polemiche. Il Comune chiarisce: "Aumenti. Ecco il perchè"
Braccio Joao Mario, quante polemiche post Verona Juve: «Il VAR non sarebbe dovuto intervenire!» Il commento di Tuttosport dà ragione a Tudor: il rigore non doveva essere concesso
Quante polemiche dopo #NapoliPisa La moviola con l'analisi di tutti gli episodi - X Vai su X
Quante polemiche inutili.. Viva Miss Italia! Viva Katia Buchicchio Da ieri sera subito dopo la nostra pubblicazione della nuova Miss Italia ho letto commenti e messaggi che niente hanno a che fare con il concorso e che in base ai gusti personali tendono invece - facebook.com Vai su Facebook
Cpr, quante polemiche. Vivarelli Colonna dice sì: Un’ipotesi che ci piace.
Cpr, quante polemiche. Vivarelli Colonna dice sì: "Un’ipotesi che ci piace" - L’appello del sindaco di Grosseto per un centro di permanenza e rimpatrio. Come scrive lanazione.it