Il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, insieme ai sindaci di Arezzo, Alessandro Ghinelli e Siena, Nicoletta Fabio, dice sì al Cpr, i Centri di Permanenza per il Rimpatrio, strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i cittadini stranieri che si trovano in una condizione di irregolarità e che sono in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione. "Il governo ha ascoltato e raccolto l'appello dei sindaci per la tutela della sicurezza dei cittadini nelle città – ha detto Vivarelli Colonna –. La decisione di realizzare un Cpr dedicato agli immigrati irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia e che hanno precedenti per stupri e spaccio è un'ipotesi che ci soddisfa.

Cpr, quante polemiche. Vivarelli Colonna dice sì: "Un'ipotesi che ci piace"