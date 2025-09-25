Cpr in Toscana il ministero cerca due luoghi Risposta alla richiesta di sicurezza

Firenze, 25 settembre 2025 – Il dibattito lo ha innescato l’onorevole Giovanni Donzelli, responsabile di FdI. “In Toscana servono due Cpr: uno per gli spacciatori”. In piena campagna elettorale ha fatto l’effetto di un detonatore e l’arena politica si è subito infiammata. “Si farà anche senza l’ok della Regione: ho chiesto personalmente al ministro degli Interni di proseguire come avevamo promesso”, lo strappo del meloniano di ferro. In Toscana due Cpr, la mossa del Governo: “Andremo avanti anche senza l’ok della Regione” Eugenio Giani, candidato al bis per il centrosinistra risponde subito picche: “In Toscana non li vogliamo, tantomeno senza che ci sia una riforma di queste strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cpr in Toscana, il ministero cerca due luoghi. “Risposta alla richiesta di sicurezza”

