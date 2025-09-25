covid fraccaro salva conte sulle mascherine farlocche sapevo ma non gli dissi nulla

Salvare il soldato Giuseppe Conte dall'infamia di aver avallato l'invasione delle mascherine farlocche, pericolose e strapagate all'inizio della pandemia che potrebbero aver contribuito a una delle mortalità Covid più alte d'Occidente. A svegliare dal torpore l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, chiamato in causa sulle mascherine, c'è voluta una conferenza stampa organizzata da Fratelli d'Italia con i capogruppo di Camera, Senato e commissione Covid Galeazzo Bignami, Lucio Malan e Alice Buonguerrieri per denunciare gli errori e le bugie sulla pandemia emerse in commissione, anche sulla terapia domiciliare «paracetomolo e vigile attesa» bocciata da diversi studi scientifici purtroppo ignorati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

