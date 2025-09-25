Costumi di Ken e Chun-Li in street fighter | anticipazioni e novità

Prime immagini dal set di Street Fighter: protagonisti in costume e dettagli sui personaggi. Le prime foto ufficiali del nuovo film Street Fighter hanno suscitato grande interesse tra gli appassionati. Grazie a un’immagine condivisa su Reddit, è possibile intravedere alcuni dei principali interpreti nei rispettivi ruoli, offrendo un’anteprima delle scelte stilistiche e dell’approccio al cast. Tra le immagini più significative si evidenziano la presenza di Noah Centineo nel costume completo di Ken Masters, con un look fedele alla versione iconica di Street Fighter 5, e di Callina Liang nei panni di Chun-Li, caratterizzata dalla classica acconciatura e dal colletto blu borchiato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

