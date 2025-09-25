Costruiamo il futuro Premi in città
Il premio Costruiamo il Futuro torna a Sondrio ed è subito un’edizione da record. Sabato prossimo è previsto l’evento finale dell’iniziativa benefica che celebra l’impegno di numerose realtà locali impegnate nel volontariato e Terzo settore con assegni fino a cinquemila euro. Il Premio Costruiamo il Futuro per Valtellina e Valchiavenna torna quindi sabato 27 settembre a Sondrio per celebrare una nuova edizione, la sesta, con numeri mai raggiunti in precedenza. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro insieme ai suoi partner, si pone l’obiettivo di sostenere, attraverso la distribuzione di premi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro, le associazioni di piccole dimensioni che si sono distinte sul territorio per l’impegno profuso in ambito sociale, sportivo, culturale e ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: costruiamo - futuro
Tronchetti, 'il futuro lo costruiamo noi umani non l'IA'
Puliamo il presente, costruiamo il futuro: Montefredane in azione
Scienze Neurologiche. L’azienda Pelliconi entra in Fondazione: "Costruiamo il futuro"
Premio Costruiamo il Futuro, XXIII ed. Lecco/Monza (1/9-31/10/25). Fino a 5000€ per associazioni/sportive e Medaglia d'Oro volontari. #CostruiamoIlFuturo #Lecco #Monza #volontariato https://csilecco.it/premio-costruiamo-futuro-xxiii/ - facebook.com Vai su Facebook
Costruiamo il #futuro con #giovani qualificati! Consegna degli attestati #Formedil #Brindisi, alla presenza di Gianmarco Passiatore e della Filca Cisl Taranto Brindisi. I giovani di oggi, con le giuste competenze, sono i protagonisti dell’#edilizia del futuro. - X Vai su X
Premio Costruiamo il futuro a Bergamo: 88mila euro agli “eroi del quotidiano” - Si è conclusa con un successo senza precedenti la quinta edizione del Premio Costruiamo il futuro a Bergamo, che ha visto quasi mille persone riunirsi in Fiera per celebrare l’impegno del ... Secondo bergamonews.it