Costruiamo il futuro Premi in città

Il premio Costruiamo il Futuro torna a Sondrio ed è subito un’edizione da record. Sabato prossimo è previsto l’evento finale dell’iniziativa benefica che celebra l’impegno di numerose realtà locali impegnate nel volontariato e Terzo settore con assegni fino a cinquemila euro. Il Premio Costruiamo il Futuro per Valtellina e Valchiavenna torna quindi sabato 27 settembre a Sondrio per celebrare una nuova edizione, la sesta, con numeri mai raggiunti in precedenza. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro insieme ai suoi partner, si pone l’obiettivo di sostenere, attraverso la distribuzione di premi sotto forma di assegni da mille a cinquemila euro, le associazioni di piccole dimensioni che si sono distinte sul territorio per l’impegno profuso in ambito sociale, sportivo, culturale e ambientale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

