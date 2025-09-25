Costantino Vitagliano shock | il volto vero della sofferenza e del coraggio
Costantino Vitagliano racconta la sua battaglia contro una grave malattia autoimmune e lancia un messaggio potente sull’accettazione di sé e contro i ritocchi estetici. Vuoi sapere perché Costantino Vitagliano è tornato sotto i riflettori? La sua intervista a La Volta Buona ha lasciato il segno. Non solo per il coraggio con cui ha raccontato la sua malattia, ma anche per la sua filosofia di vita, lontana dai filtri e dai ritocchini. Costantino, volto storico di Uomini e Donne, ha confessato a Caterina Balivo di stare combattendo da due anni contro una rara malattia autoimmune. Una battaglia dura, fatta di cortisone, ricoveri e terapie con cellule staminali. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
