Costantino Vitagliano | Ho perso 30 kg per la mia malattia oggi non rischio più di morire

(Adnkronos) – Costantino Vitagliano ospite oggi, giovedì 25 settembre, a La volta buona è tornato a parlare pubblicamente della sua malattia: "Dovrò curarmi per tutta la vita ma ci sono delle belle novità", ha raccontato il modello, ex tronista di 'Uomini e Donne'. "Ho tolto il cortisone, prima ne prendevo un grammo al giorno. Mi cambiava . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: costantino - vitagliano

“Posso morire in pochi secondi se esplode”. Costantino Vitagliano, la confessione choc sulla sua malattia

Costantino Vitagliano rivela il dramma della malattia improvvisa

Costantino Vitagliano: La Sua Battaglia Ispiratrice Contro la Malattia

"Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita" Costantino Vitagliano è tornato a parlare delle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di malattia autoimmune ricevuta nel 2024. Cosa ha spiegato l' - facebook.com Vai su Facebook

Costantino Vitagliano: "Ho perso 25 chili, a causa della mia malattia potrei morire in pochi secondi" - X Vai su X

Costantino Vitagliano: "Ho perso 30 kg per la mia malattia, oggi non rischio più di morire" - Costantino Vitagliano ospite oggi, giovedì 25 settembre, a La volta buona è tornato a parlare pubblicamente della sua malattia: "Dovrò curarmi per tutta la vita ma ci sono delle belle novità", ha ... Come scrive adnkronos.com

“Ho perso 25 chili, se mi esplode l’aorta posso morire in pochi secondi”: Costantino Vitagliano torna a parlare della sua malattia - L'ex tronista rivela dettagli sulla sua condizione di salute e risponde a chi non crede alla sua malattia autoimmune ... Segnala ilfattoquotidiano.it