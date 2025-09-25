Costantino Vitagliano 30 chili persi e una rinascita oltre la malattia

Scoprire che Costantino Vitagliano ha attraversato un lungo tunnel di sofferenza fisica sconvolge chi ne conserva l'immagine brillante e sicura di sé: la sua presenza televisiva di oggi rivela un uomo rinato, deciso a raccontare senza filtri la sua lotta contro un'implacabile malattia autoimmune che lo ha messo drammaticamente alla prova nell'ultimo anno e mezzo.

costantino vitagliano 30 chili persi e una rinascita oltre la malattia

