Costa Crociere rilancia ancora Altri tre anni di scali a Taranto

25 set 2025

Costa Crociere conferma l?approdo a Taranto anche nel 2028 dopo quelli già noti del 2026 e 2027. È uno dei dati emersi nel Seatrade Europe svoltosi ad Amburgo dal 10 al 12. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

