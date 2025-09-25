Cospito la Corte europea respinge il ricorso sul 41-bis | Manifestamente infondato
La Cedu ha ritenuto legittima l’applicazione del regime speciale e compatibile con le condizioni di salute del detenuto. Il deterioramento fisico è stato attribuito allo sciopero della fame volontario. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Strasburgo chiude il caso Alfredo Cospito: il ricorso contro il 41 bis è "manifestamente infondato" - La Corte di Strasburgo giudica infondato il ricorso di Alfredo Cospito sul 41 bis: confermata la legittimità del regime speciale. Riporta msn.com
Ricorso alla Corte europea «Ma non servirà a niente» - Un gruppo di tre organizzazioni, in rappresentanza di 34 associazioni italiane, ha inviato alla Corte europea di Strasburgo sui diritti dell uomo, chiedendo di applicare la procedura d urgenza, un ... Si legge su ilgiornale.it