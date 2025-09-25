Cospito la Corte europea respinge il ricorso contro il 41 bis | Nessuna violazione

Affaritaliani.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Strasburgo giudica infondate le accuse dei legali: lo Stato italiano ha garantito cure adeguate e rispettato la Convenzione. La difesa: “Decisione amara ma attesa. Ora il nodo del rinnovo”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

cospito la corte europea respinge il ricorso contro il 41 bis nessuna violazione

© Affaritaliani.it - Cospito, la Corte europea respinge il ricorso contro il 41 bis: “Nessuna violazione”

In questa notizia si parla di: cospito - corte

Cospito, la Corte europea respinge il ricorso sul 41-bis: “Manifestamente infondato”

La Corte dei diritti umani respinge il ricorso di Cospito sul 41bis: manifestamente infondato

Alfredo Cospito, la Corte europea rigetta il suo ricorso contro il 41-bis: "È infondato"

cospito corte europea respingeAnche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso di Alfredo Cospito per la revoca del 41 bis - La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ha respinto il ricorso del militante anarchico Alfredo Cospito per la revoca del 41- Riporta ilpost.it

cospito corte europea respingeCospito, la Cedu respinge il ricorso sul 41 bis - La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato da Alfredo Cospito contro l’applicazione del regime di 41 bis. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cospito Corte Europea Respinge