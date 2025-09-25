Cospito la Corte europea respinge il ricorso contro il 41 bis | Nessuna violazione
Strasburgo giudica infondate le accuse dei legali: lo Stato italiano ha garantito cure adeguate e rispettato la Convenzione. La difesa: “Decisione amara ma attesa. Ora il nodo del rinnovo”. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
