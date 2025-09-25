Cospito la Cedu respinge il ricorso sul 41 bis
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto il ricorso presentato da Alfredo Cospito contro l’applicazione del regime di 41 bis. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto la richiesta « manifestamente infondata », rilevando che lo Stato italiano ha fornito elementi sufficienti a sostegno della misura. La decisione riguarda anche la compatibilità del carcere duro con le condizioni di salute del detenuto, giudicate non tali da giustificarne la revoca, considerando che il peggioramento era legato allo sciopero della fame iniziato nell’ottobre 2022 e interrotto ad aprile 2023. Nella sentenza la Cedu ha evidenziato che «l’ordinanza ministeriale dà una descrizione dettagliata e personalizzata, basata su prove fornite da diversi organismi e agenzie statali, tra cui, tra l’altro, i precedenti penali, le sue condanne, il suo ruolo all’interno di quelle che sono definite associazioni sovversive e, in particolare, alcuni movimenti anarchici ». 🔗 Leggi su Lettera43.it
