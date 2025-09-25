Così la nuova Siria prepara le sue prime elezioni con le cicatrici
Damasco. Le parole “elezioni”, “democrazia” e “diritti delle minoranze” continuano a comparire in modo prominente nelle discussioni occidentali su come sarà giudicato il governo siriano gu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Siria-Israele, ok a cessate il fuoco sostenuto da Usa, Turchia e Giordania, Barrack: “Drusi, beduini e sunniti costruiscano nuova identità siriana”
Siria, il presidente Al Sharaa: “Attendiamo una nuova fase di sviluppo e la revoca delle sanzioni” - X Vai su X
Così la nuova Siria prepara le sue prime elezioni, con le cicatrici - Il 5 ottobre si terrà il processo di selezione per il Parlamento transitorio di Damasco. ilfoglio.it scrive