Cosenza travolge il Giugliano | ko per 4-1 Crisi per i tigrotti

Teleclubitalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesante caduta esterna per il Giugliano, sconfitto con un netto 4-1 sul campo del Cosenza al termine di una gara che ha evidenziato in modo chiaro le di?coltà attuali della formazione campana. Dopo un primo tempo bloccato, privo di grandi emozioni e chiuso sullo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

cosenza travolge il giugliano ko per 4 1 crisi per i tigrotti

© Teleclubitalia.it - Cosenza travolge il Giugliano: ko per 4-1. Crisi per i tigrotti

In questa notizia si parla di: cosenza - travolge

cosenza travolge giugliano koCalcio, mercoledì da favola per le calabresi di Serie C: il Crotone vince in casa dell’Atalanta U23, il Cosenza travolge il Giugliano - Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, pubblicare annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Lo riporta giornaledicalabria.it

DIRETTA/ Cosenza Giugliano (risultato 4-1): Ricciardi fa il poker! (oggi 24 settembre 2025) - Diretta Cosenza Giugliano streaming video tv: sfida tra due squadre che nel girone C di Serie C vanno alla ricerca del salto di qualità. ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Cosenza Travolge Giugliano Ko