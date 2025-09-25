Cos'è la caffeomanzia in Turchia puoi leggere il tuo destino dentro la tazzina di un caffè

In Turchia esiste una tradizione antica molto particolare, che permette di saper leggere e interpretare i fondi di caffè per capire il futuro di una persona. Si tratta di una pratica precisa e meticolosa, che però ha come scopo il divertimento e la convivialità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

