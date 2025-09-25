Cos’è il Potere di Grazia? Ecco quando il Presidente può cancellare una condanna

La grazia è uno strumento di clemenza individuale che permette al Presidente della Repubblica di ridurre, eliminare o sostituire la pena di un singolo condannato. A differenza di amnistia e indulto, che si applicano a categorie di reati o condannati, la grazia riguarda una sola persona che si trova in situazioni eccezionali dal punto di vista equitativo o giudiziario. In Italia, solo il Presidente della Repubblica può concedere la grazia, come stabilito dall’ articolo 87 della Costituzione. Tuttavia, questo decreto deve essere controfirmato dal Ministro della Giustizia. È importante sapere che la grazia può essere concessa anche senza che il condannato la richieda. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cos’è il Potere di Grazia? Ecco quando il Presidente può cancellare una condanna

