Cosa succede se la Uefa sospende Israele dai tornei | le conseguenze su Mondiali ed Europa League
Bologna, 25 settembre 2025 – La Uefa starebbe valutando seriamente la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. La notizia, riportata dal quotidiano britannico The Times, ha immediatamente acceso il dibattito nel mondo dello sport. Secondo le fonti citate, una decisione ufficiale è attesa già la prossima settimana, con una maggioranza dei membri del comitato esecutivo che si sarebbe detta favorevole alla sospensione. Le conseguenze di una simile mossa sarebbero pesanti: Israele verrebbe esclusa dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali e, sul fronte dei club, il Maccabi Tel Aviv sarebbe costretto a dire addio all’Europa League, dove ha appena iniziato il suo percorso nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cosa - succede
Innocence anticipazioni, Ela e Ilker si sposano? Cosa succede
Omicidio Villa Pamphili, venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma. Cosa succede adesso
Fedez, patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi
Cosa succede se il datore di lavoro non versa TFR e contributi al fondo pensione? Si parla di omissione contributiva, una situazione che può mettere a rischio i tuoi diritti da lavoratore iscritto a un fondo pensione. Nel nostro articolo ti spieghiamo: quali so - facebook.com Vai su Facebook
Cosa succede se la Uefa sospende Israele dai tornei: le conseguenze su Mondiali ed Europa League - Secondo il Times, c'è la possibilità dell'esclusione di Nazionale e club israeliani dalle competizioni Uefa. Scrive sport.quotidiano.net
Doping, Uefa sospende per 10 mesi Yeray Alvarez - Il calciatore è risultato positivo ad un controllo antidoping dello scorso 1 maggio, dopo una partita ... Lo riporta ansa.it