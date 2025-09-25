Cosa succede se la Uefa sospende Israele dai tornei | le conseguenze su Mondiali ed Europa League

Bologna, 25 settembre 2025 – La Uefa starebbe valutando seriamente la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. La notizia, riportata dal quotidiano britannico The Times, ha immediatamente acceso il dibattito nel mondo dello sport. Secondo le fonti citate, una decisione ufficiale è attesa già la prossima settimana, con una maggioranza dei membri del comitato esecutivo che si sarebbe detta favorevole alla sospensione. Le conseguenze di una simile mossa sarebbero pesanti: Israele verrebbe esclusa dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali e, sul fronte dei club, il Maccabi Tel Aviv sarebbe costretto a dire addio all’Europa League, dove ha appena iniziato il suo percorso nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

