Cosa significa la svolta della Germania sui miliardi russi e perché dimostra che Trump sull' Ucraina ha lasciato sola l' Europa

Perché Berlino ha aperto alla possibilità di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare la guerra dell'Ucraina contro Mosca? Come avverrà questo utilizzo? E cosa rivela di quanto sta facendo Trump?

Wir schaffen das. Cosa resta della Germania aperta di Merkel, 10 anni dopo - Due cancellieri, una svolta storica innescata da tre parole, due Germanie che emergono plasticamente dal confronto delle carte elettorali: la prima dominata dai due partiti storici, ... Scrive huffingtonpost.it