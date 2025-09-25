Cosa sappiamo sulla fregata Fasan specialista contro i droni | la nave inviata in soccorso alla Flotilla

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave inviata in soccorso della Global Sumud Flotilla è stata già impiegata contro i droni degli Huthi. Una nave all'avanguardia e dall'alto potere deterrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

cosa sappiamo fregata fasanCosa sappiamo sulla fregata Fasan, “specialista” contro i droni: la nave inviata in soccorso alla Flotilla - Nave Fasan è una fregata missilistica antisommergibile di recente costruzione e fa parte di una nuova generazione di navi multiruolo, frutto della collaborazione tra le industrie della difesa italiana ... Segnala fanpage.it

Dopo l’attacco alla Flottilla, Crosetto invia la fregata Fasan: che cos’è e cosa potrebbe accadere? - ROMA – Dopo l’attacco di questa notte alla Global Sumud Flotilla, che ha visto coinvolte anche alcune imbarcazioni italiane, il ministro della Difesa Crosetto, dopo aver sentito la presidente del ... Si legge su dire.it

