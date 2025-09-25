Cosa sappiamo sulla fregata Fasan specialista contro i droni | la nave inviata in soccorso alla Flotilla
La nave inviata in soccorso della Global Sumud Flotilla è stata già impiegata contro i droni degli Huthi. Una nave all'avanguardia e dall'alto potere deterrente.
Cosa sappiamo sulla fregata Fasan, "specialista" contro i droni: la nave inviata in soccorso alla Flotilla - Nave Fasan è una fregata missilistica antisommergibile di recente costruzione e fa parte di una nuova generazione di navi multiruolo, frutto della collaborazione tra le industrie della difesa italiana ...
Dopo l'attacco alla Flottilla, Crosetto invia la fregata Fasan: che cos'è e cosa potrebbe accadere? - ROMA – Dopo l'attacco di questa notte alla Global Sumud Flotilla, che ha visto coinvolte anche alcune imbarcazioni italiane, il ministro della Difesa Crosetto, dopo aver sentito la presidente del ...