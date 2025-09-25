Cosa sappiamo sul femminicidio di Cinzia Pinna in Gallura e sulla confessione di Emanuele Ragnedda

La 33enne Cinzia Pinna, scomparsa l’11 settembre in Gallura, è stata trovata morta il 24 settembre nella tenuta dell'imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, 41 anni, che ha confessato e fatto trovare il corpo. L’uomo è accusato omicidio volontario aggravato dall’uso di arma comune da sparo e occultamento di cadavere; indagato anche un giovane milanese presente la sera della scomparsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sappiamo sul femminicidio di Cinzia Pinna in Gallura e sulla confessione di Emanuele Ragnedda - La 33enne Cinzia Pinna, scomparsa l’11 settembre in Gallura, è stata trovata morta il 24 settembre nella tenuta dell'imprenditore del vino Emanuele ... Come scrive fanpage.it

Le ha sparato e nascosto il cadavere ma il movente resta un mistero – ecco cosa sappiamo - Lo ha nascosto tra i cespugli in un angolo della sua vastissima tenuta di Conca Entosa, e lì, ricoperto dalla ... Scrive lanuovasardegna.it