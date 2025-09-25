Cosa sappiamo sugli aerei russi intercettati vicino all'Alaska e sul Baltico | Usa e Nato inviano jet

Fanpage.it | 25 set 2025

La tensione resta alta nei cieli dell'Occidente. Quattro F-16 Usa si sono levati in volo per intercettare aerei russi rilevati nei pressi dell'Alaska mentre due caccia ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati dalla base di Siauliai in Lituania per "allontanare" jet russi vicini allo spazio aereo lettone". A quanto si apprende, i velivoli russi non hanno violato i confini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

