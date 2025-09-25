Cosa sappiamo della missione della fregata Alpino per la Global Sumud Flotilla
La nave militare Alpino è in viaggio verso la Global Sumud Flotilla, dopo che il governo italiano ha deciso di inviare un presidio a tutela degli italiani che partecipano alla missione umanitaria diretta a Gaza. S econdo quanto ha riferito in Parlamento il ministro della Difesa Guido Crosetto, la fregata si limiterà a operazioni di "soccorso, assistenza e protezione" dei connazionali, anche e soprattutto perché non è intenzione dell'Italia "muovere navi militari per dichiarare guerra a un paese amico". Le caratteristiche. La fregata Alpino è un'imbarcazione di 144 metri di lunghezza, 20 metri di larghezza e un dislocamento di 6. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
