Cosa sappiamo della missione della fregata Alpino per la Global Sumud Flotilla

Ilfoglio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave militare Alpino è in viaggio verso la Global Sumud Flotilla, dopo che il governo italiano ha deciso di inviare un presidio a tutela degli italiani che partecipano alla missione umanitaria diretta a Gaza. S econdo quanto ha riferito in Parlamento il ministro della Difesa Guido Crosetto, la fregata si limiterà a operazioni di "soccorso, assistenza e protezione" dei connazionali, anche e soprattutto perché non è intenzione dell'Italia "muovere navi militari per dichiarare guerra a un paese amico".    Le caratteristiche. La fregata Alpino è un'imbarcazione di 144 metri di lunghezza, 20 metri di larghezza e un dislocamento di 6. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

cosa sappiamo della missione della fregata alpino per la global sumud flotilla

© Ilfoglio.it - Cosa sappiamo della missione della fregata Alpino per la Global Sumud Flotilla

In questa notizia si parla di: cosa - sappiamo

Novità su alice in borderland stagione 3: ecco cosa sappiamo

Morte Dj Godzi a Ibiza, è giallo sulla causa del decesso. Cosa sappiamo

Film porno gay nel totem turistico, imbarazzo al Lido. Hacker in azione alle 2, la telefonata ai carabinieri, indagine del Comune. Cosa sappiamo

cosa sappiamo missione fregataCosa sappiamo della missione della fregata Alpino per la Global Sumud Flotilla - Dopo le minacce alle imbarcazioni dirette a Gaza, l’Italia invia una nave militare a tutela dei connazionali. Scrive ilfoglio.it

cosa sappiamo missione fregataFlotilla, altolà della Marina: «Scorta fino a domani, poi navigazione rischiosa». Rotta verso Gaza anche senza la fregata Alpino - Da una parte le preoccupazioni del Governo italiano, dall’altra la volontà degli attivisti di proseguire. Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sappiamo Missione Fregata