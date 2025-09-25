cosa pensano gli americani di questi otto mesi di trump alla casa bianca

A otto mesi dall'inizio del secondo mandato presidenziale del presidente Donald Trump, il Washington Post ha condotto un sondaggio con Ipsos per misurare l'opinione degli americani sulla sua presidenza e ha scoperto che il pubblico è per lo più critico nei confronti della sua gestione di criminalità, dazi doganali, immigrazione e altre questioni importanti. Il sondaggio rileva inoltre che oltre la metà degli americani, il 53 per cento, si oppone alle azioni di Trump da gennaio, mentre il 41 per cento le sostiene. In una domanda di follow-up aperta, il sondaggio ha chiesto ai sostenitori e ai critici di Trump quali siano le azioni migliori e peggiori che Trump ha compiuto da quando è entrato in carica a gennaio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

