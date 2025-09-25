Cosa pensano gli americani di questi otto mesi di Trump alla Casa Bianca
A otto mesi dall'inizio del secondo mandato presidenziale del presidente Donald Trump, il Washington Post ha condotto un sondaggio con Ipsos per misurare l'opinione degli americani sulla sua presidenza e ha scoperto che il pubblico è per lo più critico nei confronti della sua gestione di criminalità, dazi doganali, immigrazione e altre questioni importanti. Il sondaggio rileva inoltre che oltre la metà degli americani, il 53 per cento, si oppone alle azioni di Trump da gennaio, mentre il 41 per cento le sostiene. In una domanda di follow-up aperta, il sondaggio ha chiesto ai sostenitori e ai critici di Trump quali siano le azioni migliori e peggiori che Trump ha compiuto da quando è entrato in carica a gennaio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: cosa - pensano
Cosa pensano i giovani musicisti italiani di Arezzo? La fotografia di Arezzo Wave 2025
Targa per i monopattini, cosa ne pensano le aziende di sharing: «Ok al contrassegno, ma c’è una regola che proprio non regge»
Che cosa pensano gli Usa dell’Europa nello scacchiere globale
CHE COSA PENSANO I COACH PRESENTI AGLI OLYMPIC HOPES DI RACICE: LUCA PIEMONTE Ho assistito a questi Olympic Hopes più nelle vesti di genitore che di tecnico. Credo che questa competizione rappresenti una splendida opportunità per i nost - facebook.com Vai su Facebook
MOTOGP - Cosa pensano Quartararo, Rins e Miller della nuova Yamaha con motore V4? Ecco le loro opinioni dopo il test a Misano. #motogp #yamaha #motomondiale #corsedimoto - X Vai su X
Cosa pensano gli americani di questi otto mesi di Trump alla Casa Bianca; Trump-Zelensky, Marco Travaglio: “Gli americani non vogliono più spendere nemmeno un dollaro per una guerra che considerano persa”; Dazi Usa, chi li paga davvero? Qual è l'obiettivo di Trump? Domande e risposte.
Cosa pensano gli americani di questi otto mesi di Trump alla Casa Bianca - Un sondaggio del Washington Post mostra come il pubblico sia per lo più critico nella gestione del presidente della criminalità, dei dazi doganali, dell'immigrazione e altre questioni importanti. Segnala ilfoglio.it
Cosa pensano gli americani della violenza politica - Ma il recente assassinio dell'attivista di estrema destra Charlie Kirk ha ... Si legge su tg24.sky.it