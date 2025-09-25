Cosa ha fatto subito dopo l’omicidio Cinzia Pinna dopo la confessione la scoperta choc su Emanuele Ragnedda

Per anni ha coltivato l’immagine del giovane imprenditore visionario, pronto a stupire il mondo del vino con un prodotto destinato a far discutere. Il suo orgoglio era il vermentino “Disco Volante”, annata 2021, un bianco dal gusto appena fruttato, che al Vinitaly aveva catalizzato l’attenzione non tanto per le sue caratteristiche organolettiche, quanto per il prezzo ritenuto da molti esorbitante, oscillante fra i 1.400 e i 1.800 euro a bottiglia. Di fronte alle critiche, Emanuele Ragnedda reagiva con tono seccato: “Stupirsi di che? È meglio di certi celebrati vini di Borgogna”. Il mercato gli diede ragione: delle mille bottiglie prodotte, ne sono rimaste pochissime, oggi oggetto del desiderio dei collezionisti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it