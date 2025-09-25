Cosa faremo con la Flotilla Il governo ha deciso l’annuncio del ministro Crosetto

Nelle ultime ore il governo italiano ha deciso di rafforzare la presenza navale a tutela dei propri cittadini imbarcati sulla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria che punta a forzare il blocco marittimo israeliano su Gaza. Dopo la fregata Fasan, già operativa da giorni, partirà anche la nave Alpino, come annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto in un’informativa alla Camera. L’obiettivo è garantire un margine ulteriore di sicurezza, soprattutto dopo le intimidazioni subite dagli attivisti, tra cui parlamentari italiani, che si trovano a bordo delle imbarcazioni. Crosetto, parlando a Montecitorio, ha espresso vicinanza ai membri della Flotilla per gli episodi degli ultimi giorni, quando ignoti hanno lanciato droni, bombe sonore e spray urticanti contro le navi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cosa - faremo

Tablet a scuola: nel 2021 un device ogni 6 studenti, nel 2026 saranno 1 ogni 2. Ministero: “Ecco perché i divieti e cosa faremo per la formazione”

Marotta sul mercato: "Leoni? Ecco cosa faremo..."

Trump e lo sconcerto su Gaza: «Bimbi alla fame, ecco cosa faremo». E fissa un nuovo ultimatum a Putin sull’Ucraina

Lotito e il piano per rilanciare la Lazio: ”Siamo una società sana, ecco cosa faremo…” Continua qui https://ift.tt/TSydWgu #laziopress #lazio - facebook.com Vai su Facebook

Guido Crosetto alla Flotilla. "In acque israeliane né l'Italia né altri vi potranno proteggere" - Il ministro interviene in Parlamento, annuncia l'invio di una seconda nave militare, ma avverte la missione umanitaria che, fuori dalle acque internazionali, ... Segnala huffingtonpost.it

Cosa farà il governo (e cosa non farà) per proteggere gli italiani diretti a Gaza, dopo gli attacchi alla Flotilla - Il ministero degli Esteri e la Presidenza del Consiglio dei ministri hanno avviato una mediazione con Cipro e Israele, per far arrivare gli aiuti umanitari ... fanpage.it scrive