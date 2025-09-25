Cosa fare a Firenze questo weekend

Firenzetoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDi seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 26-27 e 28 settembre 2025.Corri la Vita 2025Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 settembre vedrà la partecipazione di oltre 38 mila persone unite. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cosa - fare

Un lupo passeggia nel parcheggio dell’ospedale, l’allarme a Ravenna: «Com’è finito lì e cosa fare se lo incrociate» – Il video

Noa Lang al Napoli, cosa fare al Fantacalcio: quanto spendere all’asta

Chiara Poggi, sotto le unghie si cerca ancora il Dna. Cosa vuole fare (e cosa chiederà) la genetista Denise Albani

cosa fare firenze weekendMercatini e fiere, dal vintage all'artigianato: gli eventi del weekend di fine estate tra Firenze e dintorni - Torna Firenze RiVista: la biennale delle riviste e dell’editoria indipendente arriva alla sua ottava edizione, per tre giorni di festival, il 19, 20 e 21 settembre, negli spazi delle Murate. Da 055firenze.it

cosa fare firenze weekendFirenze, proseguono i concerti di Fortissimissimo Firenze Festival - Il 25 settembre si esibiranno Silvia Gira al violoncello e Giorgio Trione Bartoli al pianoforte, il 26 Francesca Bonaita al violino e Mariia Matsiievska al piano. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cosa Fare Firenze Weekend