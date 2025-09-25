Cosa è diventata Radio Rai?
Rai ha presentato l’ offerta Radio 20252026 e la domanda sorge spontanea: “ “. Se è vero che molti che fanno TV non saprebbero stare in radio, così come altrettanti che fanno la radio è perché non trovano posto in TV, palinsesto alla mano aggiungeremmo una terza ‘verità’: c’è chi sta in radio in modalità compensazione-contentino. Una sorta di impegno aggiuntivo che ha il sapore del bilanciamento o della compensazione. Insomma, quel che non può arrivare da di là si prende di qua. È come se la radio fosse un tesoretto al quale attingere o nel quale fiondarsi per compensare cachet non sufficienti o impegni non completamente appaganti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
