Cosa è diventata Radio Rai?

Rai ha presentato l' offerta Radio 20252026 e la domanda sorge spontanea: " ". Se è vero che molti che fanno TV non saprebbero stare in radio, così come altrettanti che fanno la radio è perché non trovano posto in TV, palinsesto alla mano aggiungeremmo una terza 'verità': c'è chi sta in radio in modalità compensazione-contentino. Una sorta di impegno aggiuntivo che ha il sapore del bilanciamento o della compensazione. Insomma, quel che non può arrivare da di là si prende di qua. È come se la radio fosse un tesoretto al quale attingere o nel quale fiondarsi per compensare cachet non sufficienti o impegni non completamente appaganti.

