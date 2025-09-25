Cosa c’è nell’aldilà Morta per 8 minuti il suo racconto unico al mondo | Cosa ho visto
Per otto minuti il cuore di Brianna Lafferty non ha battuto più. La donna americana, oggi trentatreenne, era stata dichiarata clinicamente morta quando la sua esperienza ha preso forma, trasformando per sempre il modo in cui guarda alla vita e alla morte. Il suo racconto non è soltanto una testimonianza personale, ma un tassello che si inserisce nel lungo confronto tra scienza e spiritualità. La sua condizione di salute era già complessa: da anni combatteva contro la mioclonia distonica, una rara malattia neurologica che provoca spasmi muscolari dolorosi. L’insonnia cronica aveva reso ancora più fragile il suo corpo, fino al ricovero in ospedale dove si è verificato l’arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
