Cosa c' è dietro la New Balance 9060 X la sneaker dotata di esoscheletro

New Balance 9060 X, una sneaker che guarda al futuro. Dal 1906, New Balance è nota per il suo approccio innovativo nel ripensare i prodotti già esistenti. Grazie al modello 9060 X, il marchio ha fatto un deciso salto di qualità: il DNA delle classiche icone NB è ancora lì, ma viene riproposto con un tocco decisamente futuristico. L'ultima evoluzione smonta il look collaudato e lo ricompone in una forma completamente nuova: rivestimenti senza cuciture al posto della classica pelle scamosciata cucita, una struttura in TPU che sembra quasi un esoscheletro e giochi di colore in grado di conferire alla sneaker un look fantascientifico.

