Cosa c'è di vero nel successo delle diete antinfiammatorie | il ruolo dei latticini e del glutine

Complice la popolarità che hanno acquistato sui social, sempre più persone provano a seguire una dieta antinfiammatoria, nella speranza di ridurre sintomi come stanchezza e problemi intestinale. Alcuni dei consigli dati in questi video però non si basano su forti base scientifiche: gli alimenti su cui c'è più confusione sono i latticini e i cibi che contengono glutine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cosa - vero

Nuova Abarth 595 2026: ritorna la versione termica? Cosa c’è di vero

Osimhen Vlahovic, cosa c’è di vero sul possibile scambio di mercato tra Napoli e Juventus? Ecco come stanno le cose. Rivelazione

I pesci colorati sono velenosi: cosa c’è di vero e a quali specie prestare attenzione

Etiopia-Egitto, Cambogia-Thailandia, Israele-Iran... ecco cosa c'è di vero in quello che ha detto il presidente americano all'Assemblea generale dell'Onu. L'analisi di Luca Miele - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sono (davvero) le lacrime di coccodrillo: perché si dice così e cosa c’è di vero - L'espressione "piangere lacrime di coccodrillo" è un modo dire ancora parecchio diffuso, rivolto solitamente verso chi finge dispiacere dopo aver fatto qualcosa di brutto o sbagliato. fanpage.it scrive

Il furto col POS è una bufala? Sì, ma non del tutto: ecco che cosa c’è di vero (e cosa no) - Negli ultimi giorni è tornato a circolare sui social un vecchio spauracchio: il borseggiatore digitale, quello che con un POS portatile ti avvicina di soppiatto, sfiora la tua tasca e zac, ti porta ... Come scrive affaritaliani.it