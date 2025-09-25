Cortona nuovo incontro pubblico per l’adozione del Piano operativo

Arezzo, 25 settembre 2025 – Si terrà lunedì 29 settembre, possibilità di partecipare a distanza. Prosegue il percorso di partecipazione per l’adozione dello strumento urbanistico È indetto un incontro pubblico per favorire la condivisione del processo di formazione del nuovo Piano operativo (ex Regolamento urbanistico) del Comune di Cortona. L’appuntamento è fissato per lunedì 29 settembre alle ore 17 nella sala del Consiglio comunale (ingresso da piazza Signorelli). Questo incontro rientra nel percorso di partecipazione per la formazione del nuovo Piano operativo, strumento urbanistico con cui si mettono in campo obiettivi e indirizzi strategici contenuti nel Piano strutturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it