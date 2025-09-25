‘Corto muso’? No grazie! Il Milan di Allegri gioca segna e diverte Ecco un po’ di dati

Massimiliano Allegri, da quando è ritornato alla guida del Milan, sta proponendo un calcio vincente, convincente e redditizio dal punto di vista realizzativo. Il Diavolo segna (6 gol nelle ultime 2 partite) e il concetto di 'corto muso' sembra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - ‘Corto muso’? No, grazie! Il Milan di Allegri gioca, segna e diverte. Ecco un po’ di dati

In questa notizia si parla di: corto - muso

