Corteo ProPal la protesta diventa scontro | caos totale in centro

Il cielo di Roma si è colorato di rosso in un pomeriggio che doveva essere di protesta pacifica e che invece si è acceso di tensione. Tra cori, bandiere e cartelli a sostegno della Global Sumud Flotilla, un gruppo di manifestanti – in gran parte studenti – ha improvvisamente scelto un gesto simbolico ma carico di provocazione: lanciare palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della Digos che presidiava la zona. Il corteo, partito con l’obiettivo di raggiungere la Farnesina, ha visto il clima surriscaldarsi quando, insieme ai palloncini, alcuni partecipanti hanno acceso e scagliato fumogeni, alzando una cortina che ha reso l’atmosfera ancora più tesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

