Corteo pro Palestina a Roma vernice rossa contro cordone polizia

Tg24.sky.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione a Roma durante il corteo promosso dal Global Movement to Gaza Italia. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della Digos. Sono stati lanciati anche alcuni fumogeni. Il corteo, partito da piazzale Flaminio con lo striscione bianco “Blocchiamo tutto” scritto in rosso, è stato organizzato dal Global Movement to Gaza Italia “per la Global Sumud Flotilla, contro il genocidio a Gaza”.   . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

corteo pro palestina a roma vernice rossa contro cordone polizia

© Tg24.sky.it - Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia

In questa notizia si parla di: corteo - palestina

Napoli, al corteo del Pride bandiere della Palestina. La madrina, Gaia: “Fondamentale prendere posizione”

Nel porto Nave Handala che raccoglie beni essenziali per la Palestina. Corteo e iniziative con Anpi

Milano, corteo per la Palestina: tra clacson e bandiere si sfila per le strade della città

Corteo pro Palestina a Roma, vernice rossa contro cordone polizia - Un gruppo di manifestanti pro Palestina, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il ... Da tg24.sky.it

corteo pro palestina romaRoma, centinaia in corteo per la Flotilla: «Blocchiamo tutto» - Centinaia di attivisti si sono riuniti a piazzale Flaminio al presidio chiamato dal Global Movement to Gaza Italia ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Palestina Roma