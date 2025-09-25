Corteo pro Palestina a Roma vernice rossa contro cordone polizia
Momenti di tensione a Roma durante il corteo promosso dal Global Movement to Gaza Italia. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, tra cui alcuni studenti, giunto nei pressi della Farnesina con il corteo per la global Sumud Flotilla, ha lanciato palloncini pieni di vernice rossa contro il cordone della Digos. Sono stati lanciati anche alcuni fumogeni. Il corteo, partito da piazzale Flaminio con lo striscione bianco “Blocchiamo tutto” scritto in rosso, è stato organizzato dal Global Movement to Gaza Italia “per la Global Sumud Flotilla, contro il genocidio a Gaza”. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: corteo - palestina
