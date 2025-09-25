Corteo pro-Pal parla un poliziotto ferito | Mi hanno lanciato i sassi ho una costola rotta
"Sono abbastanza dolorante. Mi hanno lanciato una pietra sul costato, rompendomi una costola, più un altro sasso in testa che mi ha provocato delle ferite lacero-contuse sul cuoio capelluto, con quattro punti. Fa abbastanza male". Lo racconta a Tgcom24 Alessandro Corbetta, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, dopo le violenze dei manifestanti pro-Pal a Milano. "L'azione che avevamo davanti è stata troppo violenta. Abbiamo dovuto fronteggiare il tentativo di fare ingresso sui binari", spiega. "Dobbiamo misurare la nostra azione, pensando al nostro benessere, a quello dei cittadini e anche a quello dei manifestanti che ci attaccano", conclude. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Meloni attacca i cortei: “Sedicenti pro Pal” - Schlein e Conte condannano le violenze: no agli scontri ma lei sanzioni Netanyahu. Lo riporta repubblica.it
Roma, il corteo per Gaza entra alla Sapienza: occupata la facoltà di Lettere. Cinquantamila manifestanti bloccano la Tangenziale - Secondo le stime sono oltre 50mila i partecipanti al corteo per Gaza di Roma partito oggi da piazza dei Cinquecento. Da ilgazzettino.it