Corteo per la Global Sumud Flottilla lancio di vernice rossa alla Farnesina

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppetto di manifestanti ha lanciato palloncini con dentro vernice rossa contro il cordone della digos davanti alla Farnesina, ma nessun poliziotto è stato raggiunto dal lancio, fa sapere la questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

