Corteo per la Global Sumud Flottilla lancio di vernice rossa alla Farnesina
Un gruppetto di manifestanti ha lanciato palloncini con dentro vernice rossa contro il cordone della digos davanti alla Farnesina, ma nessun poliziotto è stato raggiunto dal lancio, fa sapere la questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: corteo - global
La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue
Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla
Oltre duemila persone hanno sfilato in corteo da piazza Castello, tra le vie di Torino per la manifestazione in solidarietà alla Global Sumud Flotilla Vai su Facebook
Scontri a #Milano, presso la Stazione Centrale, nel corso della manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. A Marghera intanto la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. A Bologna il corteo ha bloccato l'Autostrada. - X Vai su X
Corteo per la Global Sumud Flottilla, lancio di vernice rossa alla Farnesina - Un gruppetto di manifestanti ha lanciato palloncini con dentro vernice rossa contro il cordone della digos davanti alla Farnesina, ma nessun poliziotto ... fanpage.it scrive
“Free Palestine”, corteo a Imperia per le vie della città - Al grido di “Free Palestine”, che unisce in queste settimane mobilitazioni in corso in ogni parte del mondo, poco dopo le 9. Lo riporta rivieratime.news