Corteo per Gaza a Milano i due studenti minorenni escono dal carcere | andranno ai domiciliari

I due studenti milanesi di 17 anni, accusati di resistenza aggravata per gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano alla fine del corteo per Gaza, lasciano il carcere. Per loro, la giudice del Tribunale per i minorenni ha disposto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: corteo - gaza

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

Sciopero per Gaza, orrore al corteo di Imperia: la maglietta che inneggia alle Br

Il corteo e il presidio pro Gaza a Brescia: “Una mobilitazione eccezionale, ma la violenza oscura tutto”

Corteo a Milano per Gaza e per il rilascio dei manifestanti arrestati: “Non ci fermeremo” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/24/news/corteo_milano_gaza_arrestati_disordini_stazione-424868543/?ref=twhl… - X Vai su X

solidarietà ai manifestanti fermati durante il corteo per Gaza e la Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Corteo per Gaza a Milano, i 2 minorenni escono dal carcere: andranno ai domiciliari - I due studenti liceali milanesi di 17 anni, accusati di resistenza aggravata per gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano ... Riporta fanpage.it

Scontri a Milano durante il corteo per Gaza, due minorenni vanno agli arresti domiciliari: l'accusa di «resistenza aggravata» - Dopo il corteo e la tensione, la giudice del Tribunale per i minorenni Antonella De Simone ha convalidato gli arresti e disposto come ... Si legge su msn.com