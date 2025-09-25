Corteo per Gaza a Milano i due studenti minorenni escono dal carcere | andranno ai domiciliari

I due studenti milanesi di 17 anni, accusati di resistenza aggravata per gli scontri avvenuti tre giorni fa davanti alla stazione Centrale di Milano alla fine del corteo per Gaza, lasciano il carcere. Per loro, la giudice del Tribunale per i minorenni ha disposto gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

