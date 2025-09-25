Corteo per Gaza a Milano | i due minorenni lasciano il carcere disposti i domiciliari
La decisione del Tribunale per i minorenni. Dopo quasi tre giorni di detenzione al carcere minorile Beccaria, i due studenti di 17 anni arrestati durante il corteo per Gaza a Milano sono stati trasferiti agli arresti domiciliari. La misura è stata stabilita nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, dalla giudice del Tribunale per i minorenni, Antonella De Simone, che ha convalidato l'arresto e scelto la misura cautelare meno restrittiva. Gli scontri del 22 settembre. La manifestazione, tenutasi lo scorso 22 settembre a Milano per denunciare la situazione a Gaza, era partita da piazzale Cadorna e si era conclusa nei pressi della Stazione Centrale.
