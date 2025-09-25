Arezzo, 25 settembre 2025 – Si è tenuta al Campus di Arezzo dell'Università di Siena la discussione delle prime tre tesi del corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo (LIMS). Il 24 settembre due studentesse, Marika Maiorano e Maria Alecsa Olaru e uno studente, Matteo Giordano, hanno concluso il ciclo di studi e hanno ottenuto il sigillo della laurea nell'innovativo percorso di studi. Tutti e tre i laureati hanno beneficiato di una mobilità all'estero di sei o addirittura dodici mesi presso la Zhejiang Normal University (in Cina), con cui l'ateneo senese ha una convenzione di scambio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo (LIMS), ad Arezzo i primi laureati