Corso di laurea magistrale in Lingue per l' impresa e lo sviluppo LIMS ad Arezzo i primi laureati
Arezzo, 25 settembre 2025 – Si è tenuta al Campus di Arezzo dell'Università di Siena la discussione delle prime tre tesi del corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo (LIMS). Il 24 settembre due studentesse, Marika Maiorano e Maria Alecsa Olaru e uno studente, Matteo Giordano, hanno concluso il ciclo di studi e hanno ottenuto il sigillo della laurea nell'innovativo percorso di studi. Tutti e tre i laureati hanno beneficiato di una mobilità all'estero di sei o addirittura dodici mesi presso la Zhejiang Normal University (in Cina), con cui l'ateneo senese ha una convenzione di scambio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: corso - laurea
Verso l’Ordine Nazionale dei Grafologi: in Senato il DDL per l’istituzione dell’Albo e del Corso di Laurea
Corso di laurea in Medicina, vademecum per il semestre filtro
Il neo presidente di Cna Nautica: "Bene il corso di laurea, ora focus su formazione professionale e viabilità"
Nell'ambito dell'Insegnamento di "Motori a Combustione Interna", Corso di Laurea Magistrale Ingegneria Meccanica (prof. Carlo Nazareno Grimaldi), lunedì 9 dicembre si terrà un SEMINARIO dell'Ing. Adriano Magherini (Two wheels engines project, devel - facebook.com Vai su Facebook
Corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo (LIMS), ad Arezzo i primi laureati - Si è tenuta al Campus di Arezzo dell'Università di Siena la discussione delle prime tre tesi del corso di laurea magistrale in Lingue per l'impresa e lo sviluppo ... Segnala lanazione.it
L’AQUILA: DUE NUOVI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE, LINGUE E MODELLISTICA - L'AQUILA – Per il prossimo anno accademico l'Università degli Studi dell'Aquila propone al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) l'attivazione di due nuovi Corsi di Laurea ... Secondo abruzzoweb.it