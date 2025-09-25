Corsa in ospedale per il grandissimo della musica italiana | la notizia è appena arrivata

L’artista, 80 anni compiuti a gennaio, si trova attualmente in terapia intensiva a causa di una grave polmonite. I medici hanno definito le sue condizioni serie e sotto costante osservazione, mentre il prossimo bollettino ufficiale è atteso nelle prossime ore. >> Terrore in autostrada, auto a folle velocità scappa dalla polizia: la fuga finisce nel peggiore dei modi. Chi c’era a bordo Secondo quanto trapelato dall’entourage familiare, fino a poche settimane fa l’artista godeva di una discreta salute, nonostante alcune fragilità legate all’età. L’infezione polmonare, però, si è rapidamente aggravata, rendendo necessario il ricovero e una gestione intensiva della malattia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

