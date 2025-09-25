Corriere dello Sport | Napoli il film del quarto scudetto | La storia continua

"> «A g4in, again». È il titolo scelto per il film celebrativo del quarto scudetto del Napoli e racchiude il senso di ciò che è stato e di quello che verrà. Un gioco di lettere e numeri: il “4” al posto della “A” indica la quarta volta, ma anche un futuro che guarda avanti. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo slogan diventa manifesto di un progetto che, nelle intenzioni del club, non si ferma qui. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha ribadito con chiarezza durante la presentazione: «La storia del Calcio Napoli continua e non si ferma qui. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Corriere dello Sport: Napoli, il film del quarto scudetto: «La storia continua»

Ag4in - Il film del quarto scudetto del Napoli: dal 24 settembre al cinema

