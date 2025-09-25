Correte stanno rubando in un appartamento 23enne arrestato dai carabinieri

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione. Allertati da una chiamata pervenuta al numero di pronto intervento 112 che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: correte - stanno

"Correte, stanno sparando". Trovate tre auto danneggiate e diversi bossoli in strada

Cerca Video su questo argomento: Correte Stanno Rubando Appartamento