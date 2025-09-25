Correggese un punto d’oro
DESENZANO 2 CORREGGESE 2 DESENZANO: Fratti, Gori, Brighenti, (19’ st Cardella), Gabbianelli (34’ st Procacci), Bakayoko, Giorgi, Barranca (26’ pt Antonelli), Bovolon, Arpino, Parlato, Baraye (41’ st Gasperi). A disp. Bodrato, Tomaselli, Savalli, Barbera, Ntube. All. Gaburro. CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Giorgini, Galli, Squarzoni (30’ st Barbuti), Ferraresi, Cherubini, Ognibene (41’ st Truzzi), Arrondini, Siligardi (1’ st Cappelluzzo), Calì (13’ st Puglisi). A disp. Narduzzo, Battistini, Gualdi, Berni, Pampaloni. All. Domizzi. Arbitro: Michele Piccolo di Pordenone, (Serenellini di Ancona eFragiacomo di Gradiscad’Isonzo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
