Corea del Sud scossa dagli scandali per corruzione
In Corea del Sud una storia di corruzione e plagio che riguarda una signora ottantenne, vedova del reverendo Moon, noto per i matrimoni di massa celebrati negli stadi. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: corea - scossa
La #Corea del Nord testa un nuovo #missile ipersonico per rafforzare la sicurezza - facebook.com Vai su Facebook
L’ex first lady sudcoreana era più di una first lady - hee, è stata interrogata per la prima volta dalla commissione speciale creata a giugno dal parlamento per investigare sul tentativo ... Secondo ilpost.it
La Corea del sud offre a Trump i suoi cantieri navali. Basterà? - myung corteggia Trump lusinghe su Kim Jong Un, mentre a Seul va vanti la resa dei conti ereditata da Yoon e dalla sua legge ... Da ilfoglio.it