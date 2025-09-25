Coppia vittima di estorsione da un finto poliziotto le indagini portano a Roma Sequestrate armi e un paio di manette

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coppia di coniugi di Santa Sofia vittima di un'estorsione ad opera di un finto agente di polizia. I fatti risalgono al novembre del 2024, ma l'attività investigativa della Squadra Mobile si è conclusa solo pochi giorni fa con l'individuazione del presunto responsabile. Le indagini sono partite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppia - vittima

Samanta Vitale vittima a 22 anni del tragico gioco del destino. Lo scambio di posti con un'altra coppia: lei in moto, il fidanzato sull'auto

Coppia torinese riconosciuta vittima del terrorismo, Tribunale di Torino condanna Ministero Interni

Strage Nizza, coppia sopravvissuta 'vittima di terrorismo': condannato Ministero Interno

Santa Sofia, “pagatemi e non vi arresto”: smascherata l’estorsione del finto poliziotto verso due coniugi - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito, a Roma, due misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ... Si legge su corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Coppia Vittima Estorsione Finto