Coppia vittima di estorsione da un finto poliziotto le indagini portano a Roma Sequestrate armi e un paio di manette
Coppia di coniugi di Santa Sofia vittima di un'estorsione ad opera di un finto agente di polizia. I fatti risalgono al novembre del 2024, ma l'attività investigativa della Squadra Mobile si è conclusa solo pochi giorni fa con l'individuazione del presunto responsabile. Le indagini sono partite. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: coppia - vittima
Samanta Vitale vittima a 22 anni del tragico gioco del destino. Lo scambio di posti con un'altra coppia: lei in moto, il fidanzato sull'auto
Coppia torinese riconosciuta vittima del terrorismo, Tribunale di Torino condanna Ministero Interni
Strage Nizza, coppia sopravvissuta 'vittima di terrorismo': condannato Ministero Interno
Due ventenni di origine maghrebina sono stati denunciati per la rapina con spray urticante avvenuta il 31 agosto in piazza Garibaldi. Vittima una coppia di quarantenni aggredita mentre passeggiava in bicicletta. I carabinieri cercano almeno un terzo complice - facebook.com Vai su Facebook
Santa Sofia, “pagatemi e non vi arresto”: smascherata l’estorsione del finto poliziotto verso due coniugi - Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito, a Roma, due misure cautelari emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ... Si legge su corriereromagna.it