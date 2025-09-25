COPPA toscana PRIMA CATEGORIA Il Gambassi passa il turno con una doppietta di Fontanelli
GAMBASSI 2 PECCIOLESE 1 GAMBASSI: Sabatini, Buscè, Maccianti, Salucci, Dini, Beconcini, Kamberi, Oliva, Fontanelli, Scarselli, Vanni. A disp.: Turini, Signorini, Borgognoni, Posarelli, Hamedani, Ezzyani, Palmiero. All.: Falco. PECCIOLESE: Becuzzi, Prete, Carlucci, Iacoponi, Amoroso, Salvini, Cardini, Principe, D’Amore, Malih, Telleschi. A disp.: Dal Canto, Segantini, Pulga, Pini, Orsini, Intoccia S., Arrighi, Li Puma. All.: Intoccia A. Arbitro: Cipullo di Siena. Reti: 48’ rig. e 64’ Fontanelli; 77’ Arrighi. GAMBASSI TERME – Una doppietta di Fontanelli (nella foto) lancia il Gambassi verso i sedicesimi di finale, dove il prossimo 22 ottobre ospiterà una tra Bellaria Cappuccini Pontedera e Capannoli San Bartolomeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
