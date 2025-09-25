Coppa Titano Inizia con il piede giusto il Cosmos Quarti vicini per il Tre Penne

È partita decisamente con il piede giusto la Coppa Titano per Cosmos e Tre Penne che martedì sera, nelle prime gare di andata degli ottavi, si sono imposte in maniera piuttosto netta rispettivamente su San Giovanni e Domagnano. Pareggio invece tra Cailungo e Domagnano che tiene tutto aperto in vista del ritorno. Il Cosmos, grazie al 2-0 sul San Giovanni, centra anche la prima vittoria stagionale. L’uomo decisivo per i gialloverdi è stato l’ex Tre Fiori Katriel Islamaj che con un gol per tempo stende i rossoneri. Quarti che sembrano ancora più vicini per il Tre Penne, vincente con un rotondo 3-0 sul Domagnano a Montecchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Titano. Inizia con il piede giusto il Cosmos. Quarti vicini per il Tre Penne

In questa notizia si parla di: coppa - titano

