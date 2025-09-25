Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 Casadei firma il successo | gol e highlights

Il Torino non sbaglia l’appuntamento con la Coppa Italia e, davanti al pubblico dell’Olimpico Grande Torino, supera il Pisa con un secco 1-0. A decidere l’incontro è Cesare Casadei, che di testa firma il gol partita dopo appena nove minuti. Una vittoria che permette alla squadra di Marco Baroni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

