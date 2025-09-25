Coppa Italia Torino-Pisa 1-0 Casadei firma il successo | gol e highlights
Il Torino non sbaglia l’appuntamento con la Coppa Italia e, davanti al pubblico dell’Olimpico Grande Torino, supera il Pisa con un secco 1-0. A decidere l’incontro è Cesare Casadei, che di testa firma il gol partita dopo appena nove minuti. Una vittoria che permette alla squadra di Marco Baroni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: coppa - italia
11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid
La Juve snobba la Coppa Italia: il dettaglio che non ha notato nessuno
Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella
Torino-Pisa, Coppa Italia: Baroni con Ngonge, Adams e Njie. Inizia la partita Diretta 0-0 https://trib.al/cZQwO3a - X Vai su X
Reduce dal successo sul Palermo in Coppa Italia l'Udinese si appresta a far visita al Sassuolo dovendo fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco! Le ultime in casa friulana - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I granata di Marco Baroni ospitano i toscani di Alberto Gilardino nel secondo turno del trofeo nazionale. tuttosport.com scrive
Calcio: Coppa Italia, Torino-Pisa 1-0 - I granata passano e si qualificano agli ottavi di finale quando ... Si legge su lapresse.it