Senza Nzola e almeno altri cinque titolari, lasciati fuori in vista del derby di domenica contro la Fiorentina, il Pisa è eliminato dalla Coppa Italia, sconfitto (1-0) dal Torino. I granata si impongono grazie al gol di Casadei al 9'. I toscani giocano in dieci uomini dal 62' per l'espulsione di Cuadrado. Il Torino affronterà agli ottavi di finale la Roma L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Coppa Italia: Pisa in dieci (e senza molti titolari in vista della Fiorentina) battuto a Torino: 1-0. Pagelle. Accoppiamenti ottavi

