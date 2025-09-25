Coppa Italia | Pisa in dieci e senza molti titolari in vista della Fiorentina battuto a Torino | 1-0 Pagelle Accoppiamenti ottavi

Senza Nzola e almeno altri cinque titolari, lasciati fuori in vista del derby di domenica contro la Fiorentina, il Pisa è eliminato dalla Coppa Italia, sconfitto (1-0) dal Torino. I granata si impongono grazie al gol di Casadei al 9'. I toscani giocano in dieci uomini dal 62' per l'espulsione di Cuadrado. Il Torino affronterà agli ottavi di finale la Roma L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

